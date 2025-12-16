Smart Home

Neuer Apple TV, neuer HomePod, AirTags 2 und mehr für 2026 geplant

| 7 Kommentare
Es gibt ein paar Produkte, mit denen wir in diesem Jahr bei Apple gerechnet haben, die aber nicht kamen. Doch die waren geplant und sind es wohl weiterhin, denn es ist eine interne Version von iOS 26 aufgetaucht, die jetzt auch MacRumors gesehen hat. Kleiner Funfact an dieser Stelle: Apple nennt die Version hier sogar iOS 19.

In dieser Version von iOS findet man auch drei Produkte, die Apple jetzt wohl doch erst 2026 auf den Markt bringen wird. Da wären die AirTags 2 (B589), ein neuer Apple TV (J355) und der HomePod mini 2 (B525). Bisher ist unklar, wann Apple die drei Produkte auf den Markt bringt, aber es sind noch weitere Neuheiten geplant:

  • Apple Home Hub mit Basis (J490)
  • Apple Home Hub mit Wandhalterung (J491)
  • Einzelne Basis für Apple Home Hub (J229)
  • Roboter mit Dreharm für den Tisch (J595)

Apple dürfte Anfang 2026 seine Smart Home-Offensive einleiten, vermutlich mit iOS 26.4 und der neuen Version von Siri im April. Vielleicht werden der neue Apple TV und kompakte HomePod da auch eine Rolle spielen, daher wurden sie auf 2026 verschoben. Und die AirTags 2 könnten dann mit der Urlaubssaison 2026 starten.

iOS 26.3 startet als Beta: Apple überrascht mit Android-Option

Apple hat iOS 26.2 abgeschlossen und bevor wir uns mit iOS 26.4 (dem vermutlich größten Update bei iOS 26) beschäftigen,…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

  1. Paul 🏅
    sagt am

    Waren die nicht schon für 2025 geplant 😜

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Paul ⇡

      Ja, daher sind sie im Code von einer frühen Version von iOS 26 bzw. iOS 19.

      Antworten
  2. Christian 🔅
    sagt am

    Und ständig grüßt die „bald kommt es“ Meldung zu neuen Apple Produkten.

    Wird dir da nicht langweilig? Das Zeug kommt, wenn es kommt.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Christian ⇡

      Nope. Werden die Kommentare für dich langweilig?

      Antworten
      1. Paul 🏅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Wo er recht hat

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Paul ⇡

          Wo hat er das? Ich habe seine Frage doch klar beantwortet, für mich wird es nicht langweilig.

          Antworten
    2. Dennis 🎖
      sagt am zu Christian ⇡

      Kann dir nur vehement beipflichten 👍

      Antworten

