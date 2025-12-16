Neuer Apple TV, neuer HomePod, AirTags 2 und mehr für 2026 geplant

Es gibt ein paar Produkte, mit denen wir in diesem Jahr bei Apple gerechnet haben, die aber nicht kamen. Doch die waren geplant und sind es wohl weiterhin, denn es ist eine interne Version von iOS 26 aufgetaucht, die jetzt auch MacRumors gesehen hat. Kleiner Funfact an dieser Stelle: Apple nennt die Version hier sogar iOS 19.

In dieser Version von iOS findet man auch drei Produkte, die Apple jetzt wohl doch erst 2026 auf den Markt bringen wird. Da wären die AirTags 2 (B589), ein neuer Apple TV (J355) und der HomePod mini 2 (B525). Bisher ist unklar, wann Apple die drei Produkte auf den Markt bringt, aber es sind noch weitere Neuheiten geplant:

Apple Home Hub mit Basis (J490)

Apple Home Hub mit Wandhalterung (J491)

Einzelne Basis für Apple Home Hub (J229)

Roboter mit Dreharm für den Tisch (J595)

Apple dürfte Anfang 2026 seine Smart Home-Offensive einleiten, vermutlich mit iOS 26.4 und der neuen Version von Siri im April. Vielleicht werden der neue Apple TV und kompakte HomePod da auch eine Rolle spielen, daher wurden sie auf 2026 verschoben. Und die AirTags 2 könnten dann mit der Urlaubssaison 2026 starten.