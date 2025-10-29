Apple plant neues MacBook Air mit OLED-Display

Apple wird dem MacBook Pro mit dem M6-Lineup erstmals ein OLED-Display spendieren, das haben wir schon häufiger gehört und das behauptet jetzt auch wieder Mark Gurman von Bloomberg. Mit der nächsten Generation steht ein großes Redesign und ein ganz neues Display an. Danach folgt das Apple MacBook Air.

Auch hier werden wir langfristig den Schritt von LCD zu OLED sehen, so die Quelle, allerdings noch nicht mit dem nächsten MacBook Air im Frühjahr 2026. Da gibt es nur den M5-Chip, so die Quelle, und auch noch nicht im Frühjahr 2027, denn auch mit dem M6-Lineup ist das Air noch nicht dabei. Das Pro macht also den Anfang.

Apple soll mit dem MacBook Air für 2028 ein OLED-Display geplant haben, dann sprechen wir also vermutlich schon über das M7-Lineup. Beim MacBook Pro soll es ein sehr hochwertiges Tandem-OLED-Panel geben, vermutlich auch mit Touch, es ist allerdings unklar, ob Apple dieses Panel auch im günstigeren Air nutzen wird.