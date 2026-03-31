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Apple plant überraschenden Schritt beim iMac

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Apple behandelt den iMac eher zurückhaltend und nach dem neuen Design gibt es eigentlich nur noch kleine Upgrades und die große Version fehlt bis heute. Aber der iMac bleibt, im Gegensatz zu einem anderen Mac, im Portfolio des Unternehmens.

In den kommenden Jahren wird da auch nicht viel passieren, wir rechnen in diesem Jahr mit einem kleinen M5-Upgrade und so viel mehr dürfte 2027 und 2028 auch nicht passieren. Aber Apple plant für2029 oder 2030 wieder einen großen Schritt.

Apple: Der iMac bekommt OLED

Laut ZDNet Korea hat man bei Samsung und LG erste OLED-Panels bestellt, die mit 600 Nits auch ein bisschen heller sein sollen. OLED wäre ein überraschend großer Schritt für den iMac, immerhin hat selbst das beste Apple Display nur Mini-LEDs.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von so einem Schritt beim iMac hören, da ist also vermutlich etwas dran, denn das sind zwei guten Quellen. Beide sprechen aber nur vom kleinen iMac, wobei eine große Version angeblich noch nicht ganz tot ist.

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30. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. metacortexx 🪴
    sagt am

    Wenn Apple nicht endlich wieder einen iMac größer 24 Zoll bringt, dann können Sie ihn auch gleich einstellen.

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