Apple senkt Produktion: Ist auch das iPhone Air gescheitert?

Vor ein paar Tagen machte bereits Samsung die Runde, die eigentlich das zweite Edge-Modell als Nachfolger für das Plus-Modell positionieren wollten, wie Apple beim iPhone. Doch das Samsung Galaxy S25 Edge war ein Flop und daher wird das nicht passieren. Und mittlerweile steht sogar die neue Edge-Reihe auf der Kippe.

Nur wenige Tage später folgt jetzt Apple, denn laut The Elec hat wurde schon jetzt die Produktion des iPhone Air gesenkt. Das iPhone 17 kommt extrem gut an und die neuen Pro-Modelle besser als ihr Vorgänger, nur das iPhone Air kommt nicht so gut wie geplant an. Ist also auch Apple mit einem dünnen Smartphone gescheitert?

Apple hält weiterhin am iPhone Air fest

Das kann man noch nicht final beurteilen, denn es ist von ca. einer Million Einheiten die Rede. Statt 21 Millionen Einheiten peilt man jetzt nur noch 20 Millionen an, was immer noch okay wäre. Wichtig ist eigentlich nur, dass das Air besser als das Plus und Mini funktioniert, dann wird es im iPhone-Portfolio von Apple erhalten bleiben.

Doch wir wissen dank einer älteren Meldung, dass Apple das iPhone Air für 2026 und 2027 bereits in Planung gegeben hat, es bleibt also für ein paar Jahre und man wird es nicht, wie Samsung, direkt aufgeben. Das finde ich bei Apple oft ganz gut, denn sie geben nicht immer direkt auf und versuchen ihre Fehler zu optimieren.

Dünne Smartphones wurden kein Trend

Es bleibt aber der erste Eindruck, egal ob Samsung oder Apple, dass die Kunden nicht auf sehr teure und dünne Smartphones mit Abstrichen gewartet haben. Sie werden gekauft, klar, aber sie liegen unter den Erwartungen der Hersteller und sind nicht so beliebt wie andere Modelle. Ein Trend ist hier 2025 also nicht entstanden.

2026 und 2027 wird sich dann zeigen, ob die Marken für die Jahre danach weiter auf diese Kategorie setzen oder ob die Kunden endgültig das Interesse verlieren. Ich gehe davon aus, dass das eine Nische bleiben wird. Was nicht (nur) an den vielen Nachteilen liegt, denn die dünnen Modelle sind vor allem auch sehr teuer.