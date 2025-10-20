Dienste

Neues Siri für 2026: Apple hat große „Bedenken“

Apple wollte in diesem Jahr und mit der Apple Intelligence eine bessere Version von Siri an den Start bringen, die man vor über einem Jahr auf der WWDC 2024 offiziell vorstellte. Das passierte nicht und die Funktionen wurden auf 2026 verschoben.

Statt iOS 18.4 lautete das neue Ziel: Ein Jahr warten, daran arbeiten und mit iOS 26.4 nachreichen. Doch es gibt mittlerweile interne „Bedenken“ so Mark Gurman von Bloomberg. Die Apple-Quelle nennt allerdings keine weiteren Details dazu.

Apple arbeitet an Plan B für Siri

Wenn man bedenkt, dass Siri im Vergleich zu ChatGPT, Gemini und Co. in einem eher schlechten Zustand ist und selbst mit diesen Neuerungen noch von einer modernen KI entfernt wäre, dann ist das keine gute Nachricht. Klar, es sind noch ein paar Monate, aber es hat einen Grund, dass es Apple nicht für iOS 26 versprach.

Im Sommer wurde bekannt, dass Apple den Schritt zu Gemini von Google als Basis für Siri prüft, man bereitet also einen Plan B vor. 2025 konnte man das KI-Thema noch ignorieren und auf 2026 verlagern, nächstes Jahr muss Apple aber liefern. Es hilft auch nicht, dass Apple immer mehr KI-Mitarbeiter an die Konkurrenz verliert.

Wird das ein langfristiges Problem für Apple? Möglich. Abschreiben würde ich das Unternehmen zwar noch nicht, aber 2026 muss da definitiv viel mehr passieren.

