Firmware

Apple Studio Display and Studio Display XDR erhalten das erste Firmware-Update

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Bildquelle: Apple

Nicht nur das iPhone und die Macs haben diese Woche neue Software-Updates von Apple erhalten, sondern auch die beiden neuen Monitore, die das Unternehmen im Zuge der März-Ankündigungen offiziell vorgestellt hat.

Das Update mit der Versionsnummer 26.4 steht für das Studio Display und das Studio Display XDR zur Verfügung und wird angezeigt, sobald ein angeschlossener Mac auf macOS Tahoe 24.6 aktualisiert wird.

Welche Änderungen und Verbesserungen das Update genau mit sich bringt, dazu schweigt Apple. Das ist schade, denn die Release Notes für das Firmware-Update der Monitore wären durchaus interessant gewesen.


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