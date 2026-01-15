Smartphones

Apple und die alte „Liebe" für Displays mit 60 Hz

Ich kenne keinen Smartphone-Hersteller auf dem Markt, der bis heute (vor allem in dieser Preisklasse) so lange an Displays mit 60 Hz festhält. Die Konkurrenz bietet teilweise sogar schon mehr als 120 Hz an und bei Apple wird auch 2026 ein ganz neues iPhone auf den Markt kommen, welches noch mit 60 Hz ausgestattet ist.

Die Rede ist vom iPhone 17e, so Digital Chat Station. Das bekommt zwar endlich auch eine Dynamic Island und OLED hatte ja schon das iPhone 16e, aber es bleibt bei 60 Hz. Mir ist keine Marke bekannt, die in einer Preisklasse von 700 Euro oder mehr (die Top-Version kostet über 1.000 Euro) noch mit 60 Hz unterwegs ist.

Doch es ist keine echte „Liebe“ für diese veraltete Displaytechnologie bei Apple, es ist die klassische Upselling-Strategie. Das Feature „ProMotion“, also 120 Hz, ist für Apple ein Verkaufsargument. Daher bekam auch das iPhone 17 erst letztes Jahr die 120 Hz, das OLED-Panel selbst war vorher schon lange auf dem „Pro-Niveau“.

