Der Google Assistant lebt noch eine Weile weiter
Google machte Anfang des Jahres klar, dass 2025 das Ende für den Assistant sein wird und Gemini die Zukunft ist. Gemini ist auch die Zukunft und wurde in diesem Jahr gut gepflegt, aber das geplante Aus bereitete Google noch einige Probleme.
Daher passt Google die Timeline laut eigener Aussage an und wird sich erst 2026 vom Assistant trennen. Man möchte einen „reibungslosen Übergang“ und diesen kann Google noch nicht garantieren. Weitere Details gibt es „in ein paar Monaten“.
Google plant einen neuen Home-Speaker mit Gemini für 2026 und hat auch neue Modelle mit Display in der Pipeline. Ich vermute, dass diese im Frühjahr, rund um die Google I/O 2026 kommen. Und bis dahin arbeitet man weiter an Problemen.
Anfang dieses Jahres haben wir unsere Pläne bekannt gegeben, die Assistant-Erfahrung bis Ende 2025 auf den meisten Mobilgeräten auf Gemini umzustellen. Wir passen unseren zuvor angekündigten Zeitplan an, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, und werden unsere Arbeit zur Umstellung der Assistant-Nutzer auf Gemini auf Mobilgeräten bis 2026 fortsetzen.
