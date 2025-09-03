AR und VR

Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen

Autor-Bild
Von
|

Apple plant für Ende des Jahres noch eine aktualisierte Version der Vision Pro mit M5-Chip, doch 2026 wird es bei der Vision-Reihe sehr ruhig sein. Neue Hardware soll erst 2027 kommen und laut Ming-Chi Kuo ist ein ganz neues Modell dabei.

In etwa zwei Jahren kommt die Apple Vision „Air“, die laut Quelle nicht nur bis zu 40 Prozent leichter, sondern vor allem über 50 Prozent günstiger werden soll. Daher geht Apple dann auch von einer Million Einheiten pro Jahr aus, so Kuo weiter, bei der aktuellen Vision Pro konnte man noch nicht einmal 500.000 Einheiten verkaufen.

Mich wundert bis heute, warum Apple so ein Modell nicht schon für 2025 geplant hat und sich so viel Zeit lässt. Eine günstigere und leichtere Alternative für die Pro-Version könnte ein Erfolg werden, da hat sich Tim Cook wohl etwas verschätzt.

Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 26 und Co. veröffentlicht, das gab es seit 2018 nicht mehr,…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / AR und VR / Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
Weitere Neuigkeiten
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones
Apple plant neuen Beats-Kopfhörer für 2025
in Audio
Amazon Prime Paket Header
Amazon Second Chance Deal Days gestartet – bis zu 50 % Rabatt
in News