Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen

Apple plant für Ende des Jahres noch eine aktualisierte Version der Vision Pro mit M5-Chip, doch 2026 wird es bei der Vision-Reihe sehr ruhig sein. Neue Hardware soll erst 2027 kommen und laut Ming-Chi Kuo ist ein ganz neues Modell dabei.

In etwa zwei Jahren kommt die Apple Vision „Air“, die laut Quelle nicht nur bis zu 40 Prozent leichter, sondern vor allem über 50 Prozent günstiger werden soll. Daher geht Apple dann auch von einer Million Einheiten pro Jahr aus, so Kuo weiter, bei der aktuellen Vision Pro konnte man noch nicht einmal 500.000 Einheiten verkaufen.

Mich wundert bis heute, warum Apple so ein Modell nicht schon für 2025 geplant hat und sich so viel Zeit lässt. Eine günstigere und leichtere Alternative für die Pro-Version könnte ein Erfolg werden, da hat sich Tim Cook wohl etwas verschätzt.