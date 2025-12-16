Wearables

Apple Watch Ultra 4 soll für 2026 geplant sein

Apple plant wohl doch eine neue Apple Watch Ultra 4 für 2026, das deutet der Code einer internen Version von iOS 26 an, die MacRumors gesehen hat. Hier gibt es zwei neue Smartwatches für das kommende Jahr, die im Herbst geplant sind.

Apple Watch 2026: Series 12 und Ultra 4

Im Code von iOS findet man laut Quelle die Apple Watch Series 12, einmal nur mit WLAN (N237) und einmal mit 5G (N238), und die Apple Watch Ultra 4 (N240), die es bekanntlich nur in einer Version gibt. Eine neue SE kommt 2026 jedoch nicht.

Im Sommer dieses Jahres gab es die Meldung, dass Apple bei der Ultra wieder eine Pause einlegen und 2026 überspringen könnte. Wie man es nach der Apple Watch Ultra 2 getan hat, da gab es letztes Jahr bekanntlich nur die neue Farbe (Schwarz).

Dieser Leak und eine andere Meldung sprechen aber dafür, dass wir in einem Jahr eine Apple Watch Ultra 4 sehen werden. Pläne können sich zwar jederzeit ändern, aber vermutlich war die Pause im letzten Jahr nur eine Ausnahme bei der Ultra.

Ich hoffe aber, dass dann endlich mal wieder mehr passiert, denn die Ultra 3 war ein so kleines Upgrade, dass es sich Apple auch hätte sparen können. Ich würde mich nach ein paar mageren Jahren mal wieder über ein großes Watch-Jahr freuen.

