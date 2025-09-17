Assassin’s Creed: Remake für Black Flag soll Anfang 2026 kommen

Ubisoft soll für Anfang 2026 das Remake von Assassin’s Creed Black Flag planen, wobei die Quelle „Jeux Vidéo Magazine“ auch erfahren hat, dass das Spiel noch auf Ende 2026 verschoben werden könnte. Offiziell bestätigt wurde es bisher nicht.

Das Remake bringt auch einige Änderungen mit, statt der „modernen Geschichte“ gibt es mehr Details rund um Edward, das Gameplay wird etwas an moderne Spiele angepasst und im Remake gibt es auch etwas mehr und neue Inhalte auf der Karte.

Es soll ein durchaus großes Remake mit ordentlich Budget sein, so die Quelle, aber eine Frage ist noch offen. Ist das Remake für Black Flag der nächste Titel der Reihe oder sehen wir vorher ein weiteres Spiel? Eine ältere Roadmap sprach von einem kleineren Titel im Stil von Mirage, der eventuell sogar noch 2025 kommen könnte.

Nächste Woche findet die Tokyo Game Show statt und dieser Titel soll in Japan spielen, dort würde sich also eine Ankündigung anbieten. Vielleicht bestätigt Ubisoft dann auch Black Flag, welches bei vielen Fans als bester Titel der Reihe gefeiert wird.