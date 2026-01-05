Smartphones

Asus stellt wohl Smartphone-Sparte ab 2026 ein

Die Smartphone-Sparte von Asus wurde in den letzten Jahren immer kleiner und die Auswahl an Modellen immer schlechter. Es hat sich daher schon häufiger die Frage gestellt, warum sie Asus nicht einfach einstellt. Und danach sieht es jetzt aus.

Glaubt man Digitimes, dann hat Asus die Smartphone-Sparte zum 31. Dezember 2025 eingestellt und wird 2026 keine neuen Modelle auf den Markt bringen. Asus habe die Partner jedoch informiert, dass der Support noch eine Weile aktiv bleibt.

In den letzten Jahren gab es bei Asus ein neues Zenfone pro Jahr, was allerdings immer schlechter wurde, und ein neues ROG-Gaming-Smartphone, was jetzt auch nicht die breite Masse anspricht. Der Schritt kommt also auch nicht überraschend.

  1. Tom 💎
    sagt am

    Ich wusste nicht einmal, dass es von ASUS Smartphones gibt …

    1. Maximilian 🔱
      sagt am zu Tom ⇡

      Ja u.a. ganz gute Gaming Smartphones.

      1. Tom 💎
        sagt am zu Maximilian ⇡

        „Gaming Smartphones” sind aus meiner Sicht eine reine Marketing-Ausrichtung und keine tatsächliche Nische. Insofern ist es klar, dass sie damit nicht meine Aufmerksamkeit erlangt haben. ;-)

  2. Yupi 🏅
    sagt am

    Sony hat ab 2026 doch auch den Vertrieb in Europa eingestellt. Quasi das gleiche in grün.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Yupi ⇡

      Nein, sie haben 2025 nur ein paar Länder ausgemistet. Es deuten sich neue Modelle für 2026 an.

