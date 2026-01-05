Asus stellt wohl Smartphone-Sparte ab 2026 ein

Die Smartphone-Sparte von Asus wurde in den letzten Jahren immer kleiner und die Auswahl an Modellen immer schlechter. Es hat sich daher schon häufiger die Frage gestellt, warum sie Asus nicht einfach einstellt. Und danach sieht es jetzt aus.

Glaubt man Digitimes, dann hat Asus die Smartphone-Sparte zum 31. Dezember 2025 eingestellt und wird 2026 keine neuen Modelle auf den Markt bringen. Asus habe die Partner jedoch informiert, dass der Support noch eine Weile aktiv bleibt.

In den letzten Jahren gab es bei Asus ein neues Zenfone pro Jahr, was allerdings immer schlechter wurde, und ein neues ROG-Gaming-Smartphone, was jetzt auch nicht die breite Masse anspricht. Der Schritt kommt also auch nicht überraschend.