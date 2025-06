Audi: „Ihr werdet bald ein komplett anderes Unternehmen sehen“

Audi musste in den letzten Monaten ordentlich Federn lassen, denn die Strategie des alte Chefs ging nicht auf. Daher geht es Gernot Döllner komplett anders an.

Das Verbrenner-Aus wurde mittlerweile einkassiert, die Bezeichnung der Elektro- und Verbrenner-Modelle mit geraden und ungeraden Zahlen wieder gestrichen und das Team wird verkleinert und Audi eine deutlich kleinere Automarke werden. Und dann steht auch bald noch ein ganz neues Design für die Zukunft von Audi an.

Audi ist die „progressive Wahl“

Damit ist der Chef zufrieden, wie er im Gespräch mit Autocar mitteilt, man will jetzt im Vergleich zu BMW und Mercedes „die progressive Wahl“ sein. Wir werden in den kommenden Monaten „ein komplett anderes Unternehmen sehen“, so Döllner.

Durch die Software-Probleme kommen jetzt sehr viele Modelle in kurzer Zeit auf die Straße und in China läuft die neue Submarke „AUDI“ an, man ist zuversichtlich, dass Audi schon sehr bald wieder mit „Vorsprung durch Technik“ glänzen kann.

Doch vor Audi liegt jetzt ein extrem harter Weg, denn mit der „weniger verkaufte Einheiten, dafür mehr Gewinn“-Strategie sind in letzter Zeit einige auf die Nase gefallen. Und aktuell sieht es noch nicht so aus, als ob der neue Plan aufgeht.

-->