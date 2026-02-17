Mobilität

Audi hält am elektrischen Sportwagen fest

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Audi Concept C

Mit dem neuen Concept C zeigte Audi ein erstes Konzept für einen elektrischen Sportwagen, der 2027 auf den Markt kommen soll. Basis ist eine Plattform, die man mal wieder gemeinsam mit Porsche entwickelt, die einen elektrischen 718er planen.

Doch der elektrische Cayman und Boxster stehen mittlerweile auf dem Prüfstand und das führte auch intern bei Audi zu Skepsis. Dafür gibt es jedoch keinen Grund, so Gernot Döllner laut Medienberichten in einem internen Schreiben an Mitarbeiter.

Das „Team Audi“ und „Team Porsche“ arbeiten weiterhin gut zusammen und das Projekt wird nicht einkassiert. Es würde mich auch ehrlich gesagt wundern, wenn Porsche das Projekt in diesem Stadium einstellt, immerhin kostet das alles Geld.

Ich bin wirklich gespannt, was uns die VW-Marken hier zeigen werden, denn beide haben zwar sportliche Elektroautos im Portfolio, aber keinen „echten“ Sportwagen mit Elektroantrieb. So ein elektrischer Audi TT würde mich durchaus interessieren.

Ein „elektrischer 911er“: Renault will Porsche zeigen, wie es geht

Porsche überlegt, ob man den elektrischen 718er doch nicht auf den Markt bringt, und einen elektrischen 911er schließt man seit…

17. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Neuhier 🔅
    sagt am

    Find ich gut!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi hält am elektrischen Sportwagen fest
Weitere Neuigkeiten
Dkb Header
DKB startet befristete Depot-Aktion
in Fintech
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im März 2026
in News
Thermomix Tm7 Product Standalone Plain
Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
in Smart Home
Ein „elektrischer 911er“: Renault will Porsche zeigen, wie es geht
in Mobilität
easybank führt Eurowings Kreditkarten unter neuer Marke fort
in Fintech
Spider Man 2 Ps5 Header
PlayStation Plus: Großer Blockbuster ab heute im Abo erhältlich
in Gaming
Anti-Adblocker-Maßnahme? YouTube blendet plötzlich Kommentare aus
in Dienste
Nuki Smart Lock Ultra Swiss ist ab sofort erhältlich
in Smart Home
Apple Tv 2022 Header
Apple TV bekommt Continuous Audio Connection
in News
Airbnb Logo Header
Airbnb startet „Jetzt buchen, später bezahlen“ in Deutschland
in Dienste