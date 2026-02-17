Audi hält am elektrischen Sportwagen fest

Mit dem neuen Concept C zeigte Audi ein erstes Konzept für einen elektrischen Sportwagen, der 2027 auf den Markt kommen soll. Basis ist eine Plattform, die man mal wieder gemeinsam mit Porsche entwickelt, die einen elektrischen 718er planen.

Doch der elektrische Cayman und Boxster stehen mittlerweile auf dem Prüfstand und das führte auch intern bei Audi zu Skepsis. Dafür gibt es jedoch keinen Grund, so Gernot Döllner laut Medienberichten in einem internen Schreiben an Mitarbeiter.

Das „Team Audi“ und „Team Porsche“ arbeiten weiterhin gut zusammen und das Projekt wird nicht einkassiert. Es würde mich auch ehrlich gesagt wundern, wenn Porsche das Projekt in diesem Stadium einstellt, immerhin kostet das alles Geld.

Ich bin wirklich gespannt, was uns die VW-Marken hier zeigen werden, denn beide haben zwar sportliche Elektroautos im Portfolio, aber keinen „echten“ Sportwagen mit Elektroantrieb. So ein elektrischer Audi TT würde mich durchaus interessieren.