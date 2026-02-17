Ein „elektrischer 911er“: Renault will Porsche zeigen, wie es geht

Porsche überlegt, ob man den elektrischen 718er doch nicht auf den Markt bringt, und einen elektrischen 911er schließt man seit Jahren aus. Zwar nicht mehr ganz so vehement wie am Anfang, aber Verbrenner stehen derzeit wieder hoch im Kurz.

Diese Lücke wollen einige Marken nutzen, denn ohne einen „echten“ Sportwagen mit Elektroantrieb von Porsche wittern viele ihre Chance. Wie Renault, die mit dem Alpine A110 sowas wie einen elektrischen 911er für die Zukunft aufbauen wollen.

Der A110 ist die Ikone der Performancemarke, die immer mehr in den Fokus von Renault rückt, und mit dem Schritt zu einem Elektroauto, will man das Modell fit für die Zukunft machen. Basis ist ein etwas älteres Konzept, der Renault 5 Turbo 3E.

Alpine A110: Ein leichter Elektro-Sportwagen

Zwei Elektromotoren, über 500 PS, wenig Gewicht (unter 1,5 Tonnen), ein Akku mit 70 kWh, das sollen die Eckpfeiler der Alpine Performance Platform (APP) sein, wie Autocar nach einem Gespräch mit Philippe Krief, dem Chef der Marke, berichtet.

Der Alpine A110 soll das werden, was Porsche derzeit wohl nicht hinbekommt, oder nicht (im Falle des 911er) realisieren möchte, weil man noch fest an die Zukunft mit Verbrenner glaubt. Alpine plant hier einen echten und sehr leichten Sportwagen.

Und der Vergleich mit Porsche ist von Philippe Krief so gewollt, man möchte, dass Kunden von Porsche kurz „zögern“ und über Alpine nachdenken. Der Alpine A110 wird 2027 als Elektroauto erneuert, könnte allerdings noch 2026 enthüllt werden.