Mobilität

Audi hält an wichtigem Elektroauto für 2027 fest

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Audi plant einen elektrischen Sportwagen, der Fans des TT und R8 abholen soll, und eine Plattform nutzt (PPE Sport), die man mit Porsche entwickelt. Dort soll sie die Plattform für den elektrischen 718er werden, der aber nicht mehr sicher ist.

Doch das wird die Pläne von Audi nicht beeinflussen, wie wir schon Anfang des Jahres gehört haben, der elektrische Sportwagen kommt. Das hat Gernot Döllner jetzt auch nochmal ganz offiziell bei Autocar bestätigt, das Auto kommt 2027.

Und es wird ein elektrischer Sportwagen, kein Verbrenner, angeblich baut Porsche die Plattform so um, dass man auch die veraltete Technik nutzen kann, da man die Verbrenner als große Hoffnung für die Krise sieht. Finale Details zur Plattform und den beiden Sportwagen stehen noch aus und dürften später in diesem Jahr folgen.

Der massive Einbruch von Porsche geht weiter

Schlechte Nachrichten gibt es gerne am Freitag, möglichst spät, wie heute bei Porsche, die im ersten Quartal genau 60.991 Fahrzeuge…

10. April 2026 | Jetzt lesen →

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