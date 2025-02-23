backFlip 08/2025: Audi rennt auf das gleiche Problem wie Mercedes zu

backFlip

Die 8. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Audi rennt auf das gleiche Problem wie Mercedes zu“, „Neues iPhone kommt: Apple bestätigt das Datum“ und „Neuer Opel Corsa für 2026 wird ein großer Schritt“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Audi rennt auf das gleiche Problem wie Mercedes zu
  2. Neues iPhone kommt: Apple bestätigt das Datum
  3. Neuer Opel Corsa für 2026 wird ein großer Schritt
  4. GTA 6: Ein konkretes Datum macht die Runde
  5. DKB bringt neue Funktionen in die App
  6. VW ID.2X: Volkswagen bestätigt neues Elektroauto als „finales Modell“
  7. fraenk bekommt Datenpolster
  8. VW ID.3: Volkswagen hat große Pläne für 2026
  9. Pixel 10-Reihe kommt: Google macht sich bereit
  10. Das neue Apple iPhone 16e hat eine Schwäche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


