backFlip 19/2025: Volkswagen wagt radikalen Schritt mit VW ID Golf
Die 19. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „VW ID Golf kommt: Volkswagen wagt radikalen Schritt“, „Neue Vollkostenrechnung: ADAC vergleicht Gesamtkosten von Verbrennern und Elektroautos“ und „Tesla und das Nachfrage-Problem: Jetzt gibt es die ersten Aktionen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- VW ID Golf kommt: Volkswagen wagt radikalen Schritt
- Neue Vollkostenrechnung: ADAC vergleicht Gesamtkosten von Verbrennern und Elektroautos
- Tesla und das Nachfrage-Problem: Jetzt gibt es die ersten Aktionen
- Volvo holt wichtiges Elektroauto direkt nach Europa
- Mercedes GLC: Elektroauto soll Debakel des EQC besser machen
- Toyota: „Uns bleibt nicht mehr viel Zeit“
- Amazon-Kunden aufgepasst: DHL ändert Einlieferungsregeln für Retoure Unverpackt
- Stellantis zeigt neues Elektroauto-Flaggschiff für Citroën
- Apple iPhone: Der „Traum“ wird ab 2027 wahr
- Microsoft spricht jetzt erstmals von „Xbox PC“
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
