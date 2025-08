Tesla und das Nachfrage-Problem: Jetzt gibt es die ersten Aktionen

Das neue Model Y wird ausgeliefert und stürmte in den ersten Tagen hier und da die Charts bei den Zulassungen, aber es deutet sich an, dass der Modellwechsel alleine nicht ausreicht, um die aktuell sinkende Nachfrage bei Tesla auszugleichen.

Tesla will preislich attraktiver werden

Bei uns startet daher ab jetzt einen „elektrisierender Frühlingsanfang mit Tesla in Deutschland“ und das neue Model Y ist ab 499 Euro im Leasing erhältlich. Das noch recht aktuelle Model 3 startet mit Heckantrieb sogar schon bei 429 Euro.

Tesla geht also so langsam doch über Leasing, was bisher unattraktiv war. Und man bietet einen „besonders niedrigen Sollzinssatz von nur 1,99 % für die Finanzierung aller Varianten des neuen Model Y an“. Beim Model 3 sind es sogar nur 0,99 %.

Deutschland ist dabei keine Ausnahme, auch in anderen Ländern startet Tesla so langsam mehr Aktionen, um die Nachfrage nach den Elektroautos anzukurbeln. Und das schon recht früh, denn normalerweise gibt es solche Deals gerne mal zum Ende des Quartals. Doch das zweite Quartal ist noch lang, das ist ungewöhnlich.

Druck auf Tesla wird immer größer

Ich bleibe dabei und behaupte, dass das nicht (nur) an Elon Musk und seinem Ruf liegt, vor allem die Konkurrenz hat in den letzten Jahren aufgeholt und die Modelle von Tesla sind weiterhin sehr gut, aber sie sind mittlerweile kein Maßstab mehr.

Früher konnte sich Tesla bei einer Änderung entspannt zurücklehnen und die hohe Nachfrage einige Monate genießen, diese Zeiten sind jedoch vorbei. Ich bin daher auf drei Dinge gespannt: Wie weit geht Tesla bei den Preisen? Reicht das aus oder liegt es am Ende an Elon Musk? Und kommen 2025 wirklich günstigere Modelle?

Es wird ein spannendes Jahr für Tesla und wenn man es nicht eilig hat, dann kann man durchaus noch etwas warten. Der Druck auf die Marke wird immer größer.

