backFlip 26/2021: Volkswagen, Seat, Škoda, Android Auto und Apple CarPlay

Die 25. Kalenderwoche des Jahres liegt fast hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Es war mal wieder eine sehr bunt gemischte Woche mit vielen Themen, den ersten Platz konnte sich aber ganz klar die Volkswagen AG mit ihren drei Marken für den Massenmarkt sichern. Seat landete direkt ein zweites Mal in den Top 10, und zwar auf Platz 2, den man trennt in Zukunft das Kabel in den Autos.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Volkswagen will Seat und Škoda „zähmen“ 28. Juni 2021 JETZT LESEN →

Android Auto und Apple CarPlay: SEAT trennt das Kabel 26. Juni 2021 JETZT LESEN →

Saturn und MediaMarkt senken wieder die Smartphone-Preise 25. Juni 2021 JETZT LESEN →

Google Pixel 5a soll im August kommen 27. Juni 2021 JETZT LESEN →

Das ist die Samsung Galaxy Watch 4 mit Google Wear 28. Juni 2021 JETZT LESEN →

CovidPass: Impfzertifikat im Apple Wallet und Android-Wallets speichern 29. Juni 2021 JETZT LESEN →

AVM FRITZ!Box 7590 AX: Zwei Versionen wegen Hitzeproblemen? 25. Juni 2021 JETZT LESEN →

Apple plant wohl größeres iPad Pro 27. Juni 2021 JETZT LESEN →

Das ist das Samsung Galaxy Z Flip 3 29. Juni 2021 JETZT LESEN →

Škoda Enyaq und mehr: So sieht das Elektro-Portfolio bis 2030 aus 25. Juni 2021 JETZT LESEN →

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.

Danke fürs Lesen und Unterstützen!

Neues Setup: Huawei MateView und ein M1-Mac von Apple Mein iMac von 2014 hat ausgedient, in diesem Jahr kommt definitiv ein neues Setup. Wie das Ende 2021 aussehen wird, das weiß ich aber noch nicht. Den Anfang wird jedenfalls die folgende Kombination machen: Eines der neuen Displays von Huawei…30. Juni 2021 JETZT LESEN →

