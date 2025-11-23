backFlip 47/2025: Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet

Die 47. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet“, „Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive“ und „Apple iOS 26.2 bringt große Änderung für die Seitentaste mit“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.