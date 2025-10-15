Bei ChatGPT wird es im Dezember „erotisch“

Sam Altman hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und verraten, dass man viel an ChatGPT in den letzten Wochen gearbeitet hat und bald eine neue Version kommt, die persönlicher reagiert und an 4o erinnert – man hofft sogar, dass sie besser ist.

Mit GPT 5 gab es hier und da Kritik, denn die aktuelle Version sagt nicht jedem zu und das hat man bei OpenAI mitbekommen. Doch es kommt noch mehr, denn im Dezember wird es bei ChatGPT erotisch. Der Chatbot will erwachsener werden.

Ziel sei es, dass man „Erwachsene wie Erwachsene“ behandelt und wenn diese ein bisschen Erotik mit dem Chatbot austauschen wollen, dann sollen sie das tun. Das wird aber nur für „verifizierte Erwachsene“ bei ChatGPT möglich sein, so Altman.