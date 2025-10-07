Fintech

Bezahldienst Wero startet ab Herbst für Online-Shopping

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare

Der europäische Bezahldienst Wero soll noch in diesem Herbst für Online-Shopping verfügbar sein. Geplant ist, dass Kunden ab 2026 oder 2027 auch im stationären Handel damit bezahlen können.

Der Bezahldienst Wero wurde von der European Payment Initiative (EPI) im Sommer 2024 ins Leben gerufen und ist derzeit in Frankreich, Deutschland und Belgien nutzbar. Er ermöglicht direkte mobile Zahlungen „von Mensch zu Mensch“, ähnlich wie der US-Dienst Paypal.

Laut dem Vizepräsidenten des bayerischen Sparkassenverbands (SVB) Stefan Proßer zählt Wero aktuell 43 Millionen Nutzer, darunter 1,3 Millionen in Deutschland und knapp 200.000 bei den bayerischen Sparkassen. Im Herbst sollen die Wero-Zahlungen auch für das Online-Shopping starten.

Europäischer Ansatz und Kostenstruktur

Die kommunalen Banken hoffen laut dpa auf Zuwächse durch den europäischen Verbraucherpatriotismus. Proßer betont die Unabhängigkeit und Souveränität des Dienstes im Vergleich zu US-Anbietern. Zudem seien die Kosten für Händler deutlich niedriger als bei Kreditkarten oder anderen Zahlungsverkehrsanbietern, laut Proßer zwischen 75 und 80 Prozent günstiger.

Beteiligt an der Initiative sind unter anderem Sparkassen, Volksbanken, Revolut, Deutsche Bank und Postbank. Parallel arbeitet die Europäische Zentralbank am digitalen Euro, dessen Einführung jedoch erst in einigen Jahren geplant ist.

Dkb

DKB startet ab sofort SEPA-Echtzeitüberweisungen

Ab dem heutigen 7. Oktober 2025 können Kunden der Deutschen Kreditbank AG (DKB) nicht nur SEPA-Echtzeitüberweisungen empfangen, sondern auch selbst…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Keks mit Ecke 🏅
    sagt am

    Wie sieht es bei Wero eigentlich mit dem Käuferschutz aus? Das ist halt bei Paypal sehr bequem.

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    Mal schauen, meins wäre es ja – statt immer nur US

    Antworten
  3. Peter 🪴
    sagt am

    Noch zu wenig Direktbanken, die es unterstützen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Bezahldienst Wero startet ab Herbst für Online-Shopping
Weitere Neuigkeiten
X-Sense reduziert viele Sicherheitsprodukte zu den Prime Deal Days
in News
Nettokom Visual
NettoKOM startet „Unlimited on Demand“-Tarife
in Tarife
Nissan Leaf Nismo: Eine echte Performance-Version wäre möglich
in Mobilität
ING: Kartenumsätze einfacher beanstanden
in Fintech
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket für 1 €
in Tarife
Esim Logo
Telekom ermöglicht eSIM-Transfer zwischen Android und iOS
in Telekom
Dkb
DKB startet ab sofort SEPA-Echtzeitüberweisungen
in Fintech
Audi A6 Etron Seite Header
Audi bestätigt: Der elektrische A4 e-tron wird „radikal“ anders
in Mobilität
Das sind die Anker-Angebote zu den Prime Deal Days 2025
in Schnäppchen
Amazon 1
Amazon verkauft Retouren nun wieder günstiger
in News