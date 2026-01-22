Dienste

Bitwarden Passwortmanager erhöht Preis und rüstet Premium massiv auf

Autor-Bild
Von
|
Bitwarden

Der Passwortmanager-Anbieter Bitwarden erweitert seine Premium- und Familien-Tarife um neue Sicherheitsfunktionen und passt die Preise an.

Bitwarden hat ein überarbeitetes Premium-Angebot vorgestellt, das über klassische Passwortverwaltung hinausgehen soll. Nach Unternehmensangaben reagieren die neuen Funktionen auf eine Bedrohungslage, bei der Angriffe frühzeitig erkannt und abgewehrt werden müssen. Die Erweiterungen stehen sofort allen Nutzern der kostenpflichtigen Tarife zur Verfügung.

Im Fokus stehen zusätzliche Analyse- und Schutzmechanismen innerhalb des Tresors. Dazu zählen Hinweise auf schwache, mehrfach verwendete oder kompromittierte Passwörter sowie direkte Empfehlungen zur Verbesserung. Ergänzend wird der verfügbare Speicherplatz für Anhänge deutlich erhöht und die Nutzung zusätzlicher Sicherheitsschlüssel für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ermöglicht.

Neue Funktionen und angepasste Abomodelle bei Bitwarden

Zentrale Neuerungen laut Unternehmensangaben:

  • Gesundheitswarnungen für den Passwort-Tresor
  • Aktive Passwortempfehlungen beim Zugriff
  • Erweiterter Speicher für sensible Anhänge
  • Unterstützung von bis zu zehn Sicherheitsschlüsseln
  • Geplanter Phishing-Schutz für schädliche Webseiten

Mit den zusätzlichen Leistungen gehen Preisänderungen einher. Der Premium-Tarif kostet künftig 19,80 US-Dollar pro Jahr, der Familien-Tarif 47,88 US-Dollar jährlich für bis zu sechs Nutzer. Bestehende Abonnenten werden vor der Verlängerung informiert, langjährige Kunden erhalten einmalig einen 25-%-Treuerabatt.

Der kostenlose Basistarif bleibt laut Bitwarden unverändert verfügbar. Und das ist aktuell die wichtige Information, denn vielen Nutzern sollte dieser weiterhin ausreichen. Dazu heißt es:

Wird sich der kostenlose Tarif ändern?

Nein. Bitwarden ist der Ansicht, dass jeder Zugang zu einer sicheren Passwortverwaltung haben sollte, und der kostenlose Basistarif wird weiterhin die umfassendste Palette an Funktionen aller kostenlosen Passwortverwaltungslösungen bieten und unbegrenzte Anmeldungen auf unbegrenzten Geräten unterstützen.

Ich halte die inhaltliche Ausweitung für nachvollziehbar, da sie eindeutig an aktuelle Sicherheitsrisiken anknüpft. Ob der höhere Preis für alle Nutzer gerechtfertigt ist, dürfte jedoch stark vom individuellen Sicherheitsbedarf abhängen.

Ich persönlich habe Bitwarden lange sehr zufrieden genutzt, bin inzwischen aber zu den iCloud-Passwörtern von Apple gewechselt, da diese auf meinen Systemen am unkompliziertesten und schnellsten funktionieren.

Bitwarden ist ein Open-Source-Passwortmanagement-Service. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Client-Anwendungen, darunter eine Webschnittstelle, Desktop-Anwendungen, Browser-Erweiterungen, mobile Anwendungen und ein CLI. Bitwarden bietet einen Cloud-gehosteten Dienst sowie die Möglichkeit, die Lösung auf einem eigenen Server einzusetzen. Eine Übersicht aller Apps ist online zu finden.

AOK belohnt gesunde Ernährung mit Lidl-Plus-Coupons

AOK NAVIDA ist ab sofort in Version 12.25.0 verfügbar und erweitert die App laut Changelog um neue Coupon-Funktionen sowie technische…

22. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Bitwarden Passwortmanager erhöht Preis und rüstet Premium massiv auf
Weitere Neuigkeiten
AOK belohnt gesunde Ernährung mit Lidl-Plus-Coupons
in Dienste
Threads Logo Header
Das Ende der Werbefreiheit bei Threads ist da
in Social
Dacia Logo Header
Angriff auf den Skoda Octavia: Dacia plant neues Modell für 2026
in Mobilität
Apple Airtag Airtags Header
Apple überrascht mit KI-Wearable im AirTag-Stil
in Wearables
VW ID Tiguan kommt 2026: Volkswagen beendet den VW ID.4
in Mobilität
Siri 2.0 kommt mit iOS 27: Apple plant ganz großen Neustart
in Firmware und OS
Volvo EX60 ist ein „Game Changer“: Das wichtigste Elektroauto der Marke
in Mobilität
Prince Of Persia The Sands Of Time Remake
Massive Krise bei Ubisoft: Spiele werden eingestellt und verschoben
in Gaming
Sony Linkbuds Clip: Neuer Open-Ear-Kopfhörer vorgestellt
in Audio
Deutschland Germany De Schland
Digitales Führungszeugnis kommt und nutzt die BundID
in Gesellschaft