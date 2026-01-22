Bitwarden Passwortmanager erhöht Preis und rüstet Premium massiv auf

Der Passwortmanager-Anbieter Bitwarden erweitert seine Premium- und Familien-Tarife um neue Sicherheitsfunktionen und passt die Preise an.

Bitwarden hat ein überarbeitetes Premium-Angebot vorgestellt, das über klassische Passwortverwaltung hinausgehen soll. Nach Unternehmensangaben reagieren die neuen Funktionen auf eine Bedrohungslage, bei der Angriffe frühzeitig erkannt und abgewehrt werden müssen. Die Erweiterungen stehen sofort allen Nutzern der kostenpflichtigen Tarife zur Verfügung.

Im Fokus stehen zusätzliche Analyse- und Schutzmechanismen innerhalb des Tresors. Dazu zählen Hinweise auf schwache, mehrfach verwendete oder kompromittierte Passwörter sowie direkte Empfehlungen zur Verbesserung. Ergänzend wird der verfügbare Speicherplatz für Anhänge deutlich erhöht und die Nutzung zusätzlicher Sicherheitsschlüssel für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ermöglicht.

Neue Funktionen und angepasste Abomodelle bei Bitwarden

Zentrale Neuerungen laut Unternehmensangaben:

Gesundheitswarnungen für den Passwort-Tresor

Aktive Passwortempfehlungen beim Zugriff

Erweiterter Speicher für sensible Anhänge

Unterstützung von bis zu zehn Sicherheitsschlüsseln

Geplanter Phishing-Schutz für schädliche Webseiten

Mit den zusätzlichen Leistungen gehen Preisänderungen einher. Der Premium-Tarif kostet künftig 19,80 US-Dollar pro Jahr, der Familien-Tarif 47,88 US-Dollar jährlich für bis zu sechs Nutzer. Bestehende Abonnenten werden vor der Verlängerung informiert, langjährige Kunden erhalten einmalig einen 25-%-Treuerabatt.

Der kostenlose Basistarif bleibt laut Bitwarden unverändert verfügbar. Und das ist aktuell die wichtige Information, denn vielen Nutzern sollte dieser weiterhin ausreichen. Dazu heißt es:

Wird sich der kostenlose Tarif ändern? Nein. Bitwarden ist der Ansicht, dass jeder Zugang zu einer sicheren Passwortverwaltung haben sollte, und der kostenlose Basistarif wird weiterhin die umfassendste Palette an Funktionen aller kostenlosen Passwortverwaltungslösungen bieten und unbegrenzte Anmeldungen auf unbegrenzten Geräten unterstützen.

Ich halte die inhaltliche Ausweitung für nachvollziehbar, da sie eindeutig an aktuelle Sicherheitsrisiken anknüpft. Ob der höhere Preis für alle Nutzer gerechtfertigt ist, dürfte jedoch stark vom individuellen Sicherheitsbedarf abhängen.

Ich persönlich habe Bitwarden lange sehr zufrieden genutzt, bin inzwischen aber zu den iCloud-Passwörtern von Apple gewechselt, da diese auf meinen Systemen am unkompliziertesten und schnellsten funktionieren.

Bitwarden ist ein Open-Source-Passwortmanagement-Service. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Client-Anwendungen, darunter eine Webschnittstelle, Desktop-Anwendungen, Browser-Erweiterungen, mobile Anwendungen und ein CLI. Bitwarden bietet einen Cloud-gehosteten Dienst sowie die Möglichkeit, die Lösung auf einem eigenen Server einzusetzen. Eine Übersicht aller Apps ist online zu finden.