News

Bluetooth 6.1: Neue Version startet 2026 direkt mit Samsung

Autor-Bild
Von
|

Bluetooth 6 ist noch neu und kommt so langsam erst in den Produkten dieser Welt an, da steht auch schon der nächste Schritt an. Samsung könnte mit der Galaxy S26-Reihe das erste Unternehmen sein, welches Bluetooth 6.1 implementiert.

Den Hinweis dazu findet man sogar bei der Bluetooth SIG selbst, denn dort ist der „Exynos S6568“ aufgetaucht, bei dem es sich um den Exynos 2600 handeln dürfte. Dieser kommt bei uns in Europa zum Einsatz, vielleicht sogar in allen Modellen.

Interessant ist, dass die Bluetooth SIG selbst von Bluetooth 6.1 spricht, das ist die beste Quelle dafür und ein Fehler, wie bei einem Eintrag von einem Netzbetreiber, eigentlich eher unwahrscheinlich. Und es gab vor einer Weile schon erste Details.

Die Bluetooth SIG hat eine neue Strategie für Bluetooth-Updates, es soll ab sofort zwei pro Jahr geben, was ich weiterhin etwas viel finde. Die Details zu Bluetooth 6.2 sind noch nicht bekannt, aber wir wissen bereits, was bei Bluetooth 6.1 alles neu ist:

  • Erhöhter Datenschutz für Geräte: Durch die zufällige Festlegung des Zeitpunkts von Adressänderungen ist es für Dritte sehr viel schwieriger, Geräteaktivitäten über einen längeren Zeitraum zu verfolgen oder zu korrelieren.
  • Verbesserte Leistungseffizienz: Die Funktion Bluetooth Randomized RPA Updates verlagert den Vorgang der Adressänderung auf den Controller und hilft so, den Akku zu schonen.

Hier ist das erste Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung baut die Galaxy Z-Reihe in diesem Jahr aus und hat bereits bestätigt, dass wir noch ein neues Modell sehen…

28. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Bluetooth 6.1: Neue Version startet 2026 direkt mit Samsung
Weitere Neuigkeiten
ChatGPT und mehr: Die große Lüge der Chatbots
in Gaming
Elon Musk startet eigene Wikipedia-Alternative
in News
Bei Amazon soll es heute so richtig krachen
in News
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut im Rekordtempo: Über 266.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Eve Shutter Switch startet mit Matter-Unterstützung – kommt auch für Bestandskunden
in Smart Home
Auspuff Diesel Abgas
Länderchefs fordern Aufweichung des Verbrenner-Verbots
in Mobilität
Vegan Salat
Lidl dreht den Spieß um – Veganes billiger als Fleisch
in Handel
Once Upon A Time In The West
Only Murders in the Building: Staffel 6 kommt und geht neue Wege
in News
Google Pixel Watch 2023 Header
Nutzer sind enttäuscht: Google Pixel Watch erhält ein letztes Update
in Wearables
Hier ist das erste Samsung Galaxy Z Trifold
in Smartphones