Bluetooth 6.1: Neue Version startet 2026 direkt mit Samsung

Bluetooth 6 ist noch neu und kommt so langsam erst in den Produkten dieser Welt an, da steht auch schon der nächste Schritt an. Samsung könnte mit der Galaxy S26-Reihe das erste Unternehmen sein, welches Bluetooth 6.1 implementiert.

Den Hinweis dazu findet man sogar bei der Bluetooth SIG selbst, denn dort ist der „Exynos S6568“ aufgetaucht, bei dem es sich um den Exynos 2600 handeln dürfte. Dieser kommt bei uns in Europa zum Einsatz, vielleicht sogar in allen Modellen.

Interessant ist, dass die Bluetooth SIG selbst von Bluetooth 6.1 spricht, das ist die beste Quelle dafür und ein Fehler, wie bei einem Eintrag von einem Netzbetreiber, eigentlich eher unwahrscheinlich. Und es gab vor einer Weile schon erste Details.

Die Bluetooth SIG hat eine neue Strategie für Bluetooth-Updates, es soll ab sofort zwei pro Jahr geben, was ich weiterhin etwas viel finde. Die Details zu Bluetooth 6.2 sind noch nicht bekannt, aber wir wissen bereits, was bei Bluetooth 6.1 alles neu ist: