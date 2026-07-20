Bose: Das ist der neue ANC-Kopfhörer für 2026

Bose aktualisierte 2023 sein komplettes Lineup an Kopfhörern und brachte damit auch den QuietComfort auf den Markt. Es ist nicht mehr das Flaggschiff, das ist jetzt der Ultra, aber nach der 2. Generation des Ultra folgt die 2. Generation des normalen QuietComfort. Das Design und die Farben wurden hier überarbeitet.

Außerdem gibt es laut Quelle auch noch die Bose TrueSpatial-Technologie, einen verlustfreien Sound über USB und neue Hörmodi, darunter einen Kinomodus. Der Preis sinkt mit einer UVP von 349,95 Euro etwas, was man heute nicht oft sieht, und es geht am 7. August mit Vorbestellungen los, Marktstart ist am 13. August.

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