CD Projekt Red: Neue Marke nach Witcher und Cyberpunk nimmt Form an

CD Projekt Red hat eine verdammt große Roadmap in Entwicklung und arbeitet derzeit nicht nur an Cyberpunk 2, denn vor allem bei The Witcher tut sich in den nächsten Jahren viel. Aber man ruht sich nicht auf diesen beiden Marken aus.

Im Sommer haben wir über Projekt „Hadar“ berichtet, eine ganz neue Marke von CD Projekt Red, die man als „emotionale Open-World-Erfahrung“ bezeichnet. Und dieses komplett neue Spiel nimmt jetzt doch so ganz langsam auch an Form an.

Dies war unser bislang größtes Projekt, an dem wir mehrere Jahre gearbeitet haben, aber mittlerweile können wir sagen, dass wir eine schlüssige Vision für diese Welt und ihre wesentlichen Elemente haben.

Michał Nowakowsk betont allerdings auch, dass man sich weiterhin nicht in der „Vorproduktion“ befindet, es ist noch die „Konzeptphase“. Es wird also sehr viele Jahre dauern, bis wir „Hadar“ sehen. Aber die Vision für die dritte Marke steht fest.

Ich bin gespannt, denn diese Marke soll sich von der mittelalterlichen Welt in The Witcher und der postapokalyptischen Welt in Cyberpunk unterscheiden und diese beiden Reihen ergänzen. Vor 2035 rechne ich aber ehrlich gesagt noch nicht damit.

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