ChatGPT: Heute wird es sehr spannend

Es hat sich bereits angedeutet, dass OpenAI im August endlich das lang erwartete GPT-5 ankündigen wird und jetzt ist es offiziell, noch heute folgt die Ankündigung.

Man hat zu einem Livestream am Donnerstag um 7 Uhr am Morgen in den USA eingeladen, bei uns wird es die Details also gegen 16 Uhr deutscher Zeit geben. Die ersten Entwickler und vertrauten Personen teasern GPT-5 auch schon an und sind, aber wie soll es anders sein, euphorisch und versprechen einen großen Schritt.

Das dürfte ein spannender KI-Wettstreit im Winter werden, denn Alexa+ startet, Google schreibt weiter an Gemini und stellt bald den Assistant ein und auch sonst tut sich viel. Nur Apple wird das Jahr wohl aussitzen und ist erst 2026 mit dabei.

PS: GTP steht übrigens für Chatbot Generative Pre-trained Transformer und GPT-4 kam im März 2023, ist also auch schon über zwei Jahre alt. Wobei sich seit dem natürlich viel getan hat und wir immer wieder neue Versionen sahen. Doch GPT-5 soll mal wieder ein deutlich größerer Sprung für ein Large Language Model sein.

Apple Tim Cook Header

Apple: Tim Cook „investiert“ in US-Strategie von Donald Trump

Tim Cook fährt die Strategie der ersten Trump-Periode fort und erhöht die Summe der Investitionen in den US-Markt, um mögliche…

7. August 2025 | Jetzt lesen →

