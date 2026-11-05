ChatGPT lernt GIFs: OpenAI erweitert seine Bild-KI deutlich

OpenAI führt Images 2.6 ein und ermöglicht damit die direkte Erstellung und Bearbeitung animierter GIFs in ChatGPT.

Nutzer können Animationen per Texteingabe oder auf Grundlage eines hochgeladenen Fotos erstellen.

Auch die Geschwindigkeit lässt sich anpassen, einzelne Frames können nachträglich bearbeitet und fertige GIFs geteilt werden. Selbst einfache Skizzen lassen sich in animierte Figuren verwandeln. Denkbar sind etwa Reaktionsbilder, Memes, animierte Markenfiguren oder bewegte Produktdarstellungen.

Die Nachfrage nach KI-generierten Bildern wächst unterdessen deutlich. Nach Unternehmensangaben entstehen inzwischen rund 4 Milliarden Bilder pro Woche über ChatGPT, Codex und die API. Das entspricht durchschnittlich mehr als 500 Millionen Bildern täglich.

Images 2.6: Schnellere Bildgenerierung und neue API-Funktionen

Laut OpenAI generiert Images 2.6 Bilder rund 50 Prozent schneller als zuvor. Gleichzeitig soll das Modell Details von Figuren, Produkten und Marken bei wiederholten Bearbeitungen zuverlässiger beibehalten. Flare verbessert außerdem die Gestaltung von Postern und Produktbildern.

Eine weitere Neuerung betrifft Referenzbilder. Personen, Haustiere und Figuren lassen sich speichern und markieren, um sie später in anderen Kreationen wiederzuverwenden. Ein erneuter Upload ist dafür nicht erforderlich.

Für Entwickler bringt GPT-Image-2.6 zusätzliche Möglichkeiten:

Flare erstellt Bilder bei niedriger Qualitätseinstellung in nur sechs Sekunden.

Sunburst soll bei mittlerer und hoher Qualität bessere Ergebnisse und konsistentere Bearbeitungen liefern.

Gezielte Bildbearbeitungen per Markierung sind jetzt auch über die API möglich.

SVG-Exporte ermöglichen die Weiterverwendung von Grafiken in Websites, Apps und Druckprodukten.

Ein neuer Komplexitätsparameter steuert den Planungsaufwand des Modells. Niedrige Einstellungen eignen sich für schnelle Änderungen, höhere für komplexe Szenen.

Images 2.6 ist laut OpenAI weltweit für alle Tarifstufen in ChatGPT und Codex verfügbar. Unterstützt werden Web, Desktop und Mobilgeräte. Die beiden Modelle Flare und Sunburst stehen zusätzlich über die API bereit.

Gerade die GIF-Erstellung dürfte für viele Nutzer interessant sein. Kleine Animationen lassen sich damit ohne separate Animationssoftware umsetzen. Für professionelle Anwendungen sind dagegen vor allem die schnellere Generierung und die verbesserte Konsistenz bei wiederholten Bildbearbeitungen relevant.

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