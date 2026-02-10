ChatGPT zeigt ab sofort Werbung direkt im Chat an

Sam Altman war viele Jahre ein Gegner von Werbung und wetterte öffentlich hier und da gegen so einen Schritt bei einem KI-Chatbot. Doch ausgerechnet ChatGPT macht jetzt bei den großen Anbietern den Anfang mit Werbung, nicht etwa Google.

Ab heute wird dort Werbung in der App angezeigt, wenn auch noch nicht bei allen Nutzern und zum Start nur in den USA. Werbung bei ChatGPT ist bisher nur für die Tarife „Free und Go“ und nicht für „Plus, Pro, Business und Enterprise“ vorgesehen.

So sieht also eine Werbeanzeige bei ChatGPT aus, der Inhalt passt sich euch mit der Zeit an, immerhin kennt euch der Chatbot und ihr könnt auch selbst Anzeigen ausblenden. Euren Chatverlauf können Werbetreibende allerdings nicht sehen.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis OpenAI diese Testphase ausbaut und damit global startet, wenn es um Geld geht, dann sind Unternehmen in der Regel sehr schnell. Und ich wette, dass die Konkurrenz auch zeitnah damit folgen wird.