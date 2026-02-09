Audio

Überrascht uns Apple bald mit AirPods Pro 4?

Die AirPods Pro 3 sind jetzt ein paar Monate alt und eigentlich lässt sich Apple bei dieser Produktkategorie sehr viel Zeit, bevor es neue Technik gibt. USB C war mal eine kleine Ausnahme bei den 2ern, aber sonst dauert es gerne mal mehrere Jahre.

Doch beim Schritt von der 3. zur 4. Generation könnte sich das ändern, denn es gab schon häufiger den Hinweis, dass wir 2026 neue AirPods im Highend-Bereich mit einer Kamera sehen werden, die dann auch gewisse KI-Funktionen mitbringen.

Wie man hört, könnte es sich dabei um Apple AirPods Pro 4 handeln, die ebenfalls für 250 Euro auf den Markt kommen sollen. Was mich aber wundern würde, denn a) es wäre zu früh für die 4. Generation und b) könnte Apple das besser vermarkten.

Bei den AirPods 4 gibt es auch zwei Versionen, eine normale und eine teurere mit ANC, ähnlich könnte ich es mir hier vorstellen. Oder, und das bleibt meine Wildcard, es werden AirPods Ultra. Eine Kamera und KI würden sich durchaus dafür anbieten.

