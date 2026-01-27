Clair Obscur: Expedition 33 – Version für Nintendo Switch 2 in Planung?

Das französische Entwicklerstudio Sandfall Interactive hat mit ihrem Game Clair Obscur: Expedition 33 für viel Gesprächsstoff gesorgt – das Spiel war nämlich ein sehr großer Erfolg, wurde mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen prämiert und hat bei vielen Personen den richtigen Nerv getroffen. Mein Redaktionskollege Oliver kürte es zudem zu seinem Spiel des Jahres 2025.

Bald auch für die Nintendo Switch 2?

Bisher konnten Besitzer einer Xbox Series S und X, einer PlayStation 5 (Pro) und eines PCs im Geschmack des Games kommen, doch laut dem durchaus zuverlässigen Leaker „NateTheHate“ (Link zum Podcast, ab Minute 12:00) soll sich eine Version auch für die Nintendo Switch 2 in Entwicklung befinden und 2026 für die neuste Konsole aus dem Hause Nintendo erscheinen.

Mich überrascht das Gerücht ehrlich gesagt nicht. Die Nintendo Switch 2 besitzt eine durchaus starke Hardware (siehe Cyberpunk 2077 oder Final Fantasy VII Remake) und das Game ist ziemlich erfolgreich. Daher erscheint es nahezu logisch, dass das Entwicklerstudio das Game auf weiteren Plattformen veröffentlichen will.

Ich gehe sogar davon aus, dass viele Personen, die bereits eine Version des Spiels für eine andere Konsole besitzen, die Version für Nintendo Switch 2 kaufen werden – einfach, um das Spiel auch unterwegs zocken zu können.