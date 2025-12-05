Cloudflare erneut mit Störung – massive Ausfälle zahlreicher Websites und Dienste

Cloudflare kämpft erneut mit massiven Ausfällen: Nutzer berichten global von 500er-Fehlern auf Websites und im Dashboard. Viele Dienste im Internet reißt das mit in den Abgrund.

Der Cloud-Anbieter Cloudflare untersucht derzeit laut eigenen Angaben ein Problem, das zahlreiche Kunden betrifft. Betroffen sind demnach Cloudflare Sites und Services im Netzwerkbereich. Das Unternehmen arbeitet daran, das volle Ausmaß der Störung zu verstehen und eine Lösung zu implementieren, heißt es.

Infolgedessen kommt es zu massiven Ausfällen zahlreicher Websites und Dienste. IKEA, Perplexity, DeepL, Feedly, Spotify, und viele mehr waren bzw. sind aktuell betroffen. Zuletzt kam es am 18. November zu ähnlich massiven Ausfällen, die Cloud Flair im hauseigenen Blog detailliert aufgearbeitet hatte.

Das aktuelle Problem äußert sich abermals unter anderem in weit verbreiteten 500er-Fehlern (500 Internal Server Error), Ausfällen des Cloudflare Dashboards sowie der API. Updates zu Fortschritten bei der Fehlerbehebung sollen in Kürze folgen.

Auswirkungen auf Cloudflare-Kunden und Services

Kernpunkte der Störung:

Websites über Cloudflare zeigen 500er-Fehler

Dashboard-Zugriff teilweise nicht möglich

API-Funktionalität eingeschränkt

Die Ursache der Störung ist bislang nicht öffentlich bekannt. Cloudflare arbeitet an der Analyse und Behebung, konkrete Zeitangaben für eine vollständige Wiederherstellung liegen nicht vor.

Cloudflare untersucht Probleme mit dem Cloudflare Dashboard und den zugehörigen APIs. Kunden, die das Dashboard oder die Cloudflare APIs nutzen, sind betroffen, da Anfragen fehlschlagen und/oder Fehler angezeigt werden können.

Ende Oktober kam es durch Serverprobleme bei Amazon Web Services (AWS) zu weitreichenden Ausfällen.