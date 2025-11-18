Dienste

Cloudflare meldet globale Störung – massive Ausfälle zahlreicher Websites und Dienste

Warnung Stopp Achtung Gefahr

Cloudflare meldet globale Ausfälle: Nutzer berichten von 500-Fehlern auf Websites und im Dashboard. Viele Dienste im Internet reißt das mit in den Abgrund.

Der Cloud-Anbieter Cloudflare untersucht derzeit laut eigenen Angaben ein Problem, das mehrere Kunden betrifft. Betroffen sind demnach Cloudflare Sites und Services im Netzwerkbereich. Das Unternehmen arbeitet daran, das volle Ausmaß der Störung zu verstehen und eine Lösung zu implementieren, heißt es.

Infolgedessen kommt es zu massiven Ausfällen zahlreicher Websites und Dienste. PayPal, Discord, ChatGPT, Perplexity, REWE, Feedly, X, Spotify, und viele mehr waren oder sind betroffen.

Das Problem äußert sich unter anderem in weit verbreiteten 500-Fehlern, Ausfällen des Cloudflare Dashboards sowie der API. Updates zu Fortschritten bei der Fehlerbehebung sollen nach eigenen Angaben in Kürze folgen.

Auswirkungen auf Cloudflare-Kunden und Services

Kernpunkte der Störung:

  • Websites über Cloudflare zeigen 500-Fehler
  • Dashboard-Zugriff teilweise nicht möglich
  • API-Funktionalität eingeschränkt

Die Ursache der Störung ist bislang nicht öffentlich bekannt. Cloudflare arbeitet an der Analyse und Behebung, konkrete Zeitangaben für eine vollständige Wiederherstellung liegen nicht vor.

Erst Ende Oktober haben Serverprobleme bei Amazon Web Services (AWS) zu weitreichenden Ausfällen geführt. 


Fehler melden2 Kommentare

   

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Und ich hab mich gerade gewundert, wieso Mihon so viele Error-500-Meldungen produziert. Naja, Downloads anhalten und stattdessen Akku aufladen lassen. :’D

    Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    Und täglich grüßt das Murmeltier, mal auf die großen Infrastruktur-Anbieter gemeinsam bezogen …

    Antworten

