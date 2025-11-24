congstar legt beim Black Friday nach

Congstar legt bei seinem Black-Friday-Angebot nach und erhöht das Datenvolumen der Allnet-Flat S auf 75 GB bei unverändertem Preis.

Das Allnet-Flat S Paket von congstar wird im Rahmen der neuen Black Friday Aktion mit 75 GB Datenvolumen (statt zuvor 50 GB) für 19 Euro pro Monat angeboten. Die Änderung ist soeben auf der congstar Webseite live gegangen und gilt bis zum 4. Dezember 2025. Der Tarif enthält 5G sowie jährlich zusätzliches Datenvolumen, eine Bereitstellungspauschale entfällt und der Vertrag ist jederzeit kündbar.

Wichtig zu wissen: Kunden, die sich in den letzten Tagen bereits im Rahmen des „Null Stress Friday“ bei congstar für die Allnet-Flat S entschieden und diese gebucht haben, profitieren auch noch einmal vom weiteren Daten-Upgrade. Sie erhalten das zusätzliche Volumen in den kommenden Tagen automatisch, ohne dass sie dafür aktiv werden müssen.

Weitere congstar Black Friday Tarife verfügbar

Die congstar Allnet-Flat M und L Angebote bleiben im Aktionszeitraum unverändert. Die Allnet-Flat M beinhaltet 100 GB Datenvolumen mit der Möglichkeit, bei Verbrauch von 80 % über den Relax Pass weitere 100 GB via App kostenlos zu aktivieren.

Der Allnet-Flat L Tarif bietet 150 GB plus 150 GB via Relax Pass unter den gleichen Bedingungen. Beide Tarife enthalten 5G, zusätzliches jährliches Datenvolumen und verzichten auf Bereitstellungskosten oder Mindestvertragslaufzeiten.

Alle Details zu den Black-Friday-Aktionen von congstar sind online zu finden.

