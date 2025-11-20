congstar Black Friday 2025 gestartet

Congstar startet ab heute seine Black-Week-Angebote mit Relax Pass, reduziertem Bereitstellungspreis und vergünstigten Prepaid‑Starterpaketen an.

Congstar bietet für den Zeitraum ab 20. November Aktionskonditionen für Allnet-Flat-Tarife an, die laut Unternehmensangaben ohne versteckte Zusatzkosten auskommen. Bestandskunden konnten bereits vorab über die Congstar-App in Aktionstarife wechseln, während Neukunde ab heute profitieren.

Die Allnet Flat M umfasst im Rahmen der Aktion 100 GB für 24 Euro im Monat plus monatlichen Relax Pass mit weiteren 100 GB, der ab 80 Prozent Verbrauch per App nachbuchbar sei.

Die L‑Variante bietet 150 GB für 29 Euro plus 150‑GB‑Relax‑Pass ab 120 GB Verbrauch, die S‑Variante 50 GB für 19 Euro. Zusätzlich entfalle der Bereitstellungspreis bei Allnet‑Flats und Homespot im Aktionszeitraum.

congstar Black Friday mit Relax Pass, Prepaid-Aktion und Geräte-Bundles

Für Prepaid startet Congstar zusätzliche Datenmengen: Allnet M mit 30 statt 20 GB für 10 Euro (4 Wochen), L mit 40 statt 30 GB für 12 Euro und XL mit 50 statt 40 GB für 16 Euro. Das Starterpaket koste bis 4. Dezember einmalig 1 Euro, so die Anbieterangaben.

Gerätebundles zur Allnet Flat M sollen u. a. mit Galaxy S24 bzw. iPhone 16 zu 29 bzw. 35 Euro monatlich inkl. Relax Pass erhältlich sein, mit 1‑Euro‑Anzahlung im Rückgabedeal, laut Congstar‑Kommunikation.

Relax Pass: zusätzlicher Datenblock ab 80 % Verbrauch per App aktivierbar

Bereitstellungspreis entfällt bei Allnet‑Flats/Homespot im Aktionszeitraum

Prepaid: mehr Daten, Starterpaket für 1 Euro bis 4.12.

Zuhause 100/250 mit verlängertem Aktionsfenster und vergünstigter Hardware laut Angaben

Für „congstar Zuhause“ werden 100 Mbit/s für 33 Euro und 250 Mbit/s für 40 Euro im Aktionsfenster (20.11.–8.12.) genannt. Zudem entfalle der 50‑Euro‑Bereitstellungspreis, optional sei eine FRITZ!Box 7530 AX mietfrei bestellbar.

Alle Details zu den Black-Friday-Aktionen von congstar sind online zu finden.

