Crimson Desert: Test-Wertungen, Optimierungen, Story und KI-Skandal

Es gibt einige Spiele-Highlights in diesem Jahr, Crimson Desert sorgte aber unter diesen definitiv für sehr viel Aufsehen. Mittlerweile sind die ersten Tage ins Land gezogen und auch die Nutzer geben ihre ersten Test-Wertungen in Portalen ab.

Crimson Desert war anders geplant

Bei Metacritic gibt es 78 Punkte (von 100) und damit ist es eines der wenigen Spiele, bei denen Kritiken und Spieler den exakt gleichen Score abgeben. Einer der größten Kritikpunkte ist die Story und da haben sich alte Entwickler gemeldet.

Auf der Plattform „Blind“ gaben diese an, dass die Story „in letzter Minute“ ins Spiel gezimmert wurde und daher so lieblos und schlecht sei. Crimson Desert war einst als MMORPG geplant, wie auch das erste Spiel (Black Desert) der Entwickler.

Daher wirken viele Elemente auch so wild zusammengewürfelt, was man auch bei der Steuerung merkt. Diese möchte man aber angehen, so Pearly Abyss, das wird mit einem kommenden Update passieren. Doch man ist schon fleißig am fixen.

Viele KI-Bilder in Crimson Desert

Erste Patches brachten unter anderem ein Inventar im eigenen Haus mit, sie haben die Bewegung und das Kämpfen optimiert, es gibt mehr Schnellreisepunkte und noch viele kleine Optimierungen. Aber die KI-Bilder sind noch im Spiel zu sehen.

Diese sorgten für viel Kritik bei Crimson Desert, denn die lieblosen KI-Bilder an der Wand gefielen einigen Spielern nicht. Ein Fehler, so die Entwickler, das sei noch ein Überbleibsel der Entwicklungszeit und diente darin vor allem eher als Platzhalter.

Mein Eindruck zu Crimson Desert

Ich habe mittlerweile auch die ersten Stunden in Crimson Desert gesteckt, wurde allerdings gar nicht mit dem Spiel warm. Es sieht gut aus, ja, aber das wirkte, ohne die Patches, von denen einer gestern kam, irgendwie alles nicht rund für mich.

Die Story ist ein Punkt, damit konnte ich bei Elden Ring und Zelda BotW und TotK auch leben, aber die Steuerung und andere Kleinigkeiten waren mir dann doch zu viel. Und es wirkte auf mich so, als ob ich im Spiel weiterhin ein Beta-Tester bin.

Ja, viele Spiele werden in der heutigen Zeit unfertig auf den Markt gebracht, aber das mit der Steuerung war seit den Preview-Events bekannt und die Entwickler haben ja auch bestätigt, dass die nicht gut ist, das Spiel ist aber eben jetzt da.

Hinzu kommt, dass man unglaublich viel Zeit in diese Welt stecken kann, immer mehr Spieler berichten von 50+ Stunden und 10+ Stunden, bis es so wirklich gut wird. Und diese Zeit will ich aktuell nicht in diesen Zustand des Spiels investieren.

Crimson Desert landet also in meinem sowieso schon prall gefüllten Backlog und ich schaue mir jetzt an, wie man es hoffentlich im Frühjahr und Sommer immer weiter optimiert und zu dem macht, was es sein sollte, wozu aber die Zeit fehlte.

Es steckt viel Potenzial im Spiel und ich bin grundsätzlich der Typ für diese Art von Spiel (auch wenn ich eine halbwegs passable Story und gute Charaktere mag), aber das ist mir noch nicht ausgereift genug. Zwei Millionen Einheiten hat man bisher verkauft, das ist gut, ich gehe also davon aus, dass man das Spiel jetzt pflegt.