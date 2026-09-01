Cupra: Das günstige Elektroauto kommt überraschend gut an

Die Menschen fordern seit Jahren günstigere Elektroautos vom VW-Konzern und jetzt kommen sie. Noch nicht richtig günstig, aber immerhin günstiger als das, was man bisher im Portfolio hatte. Und es sieht so aus, als ob die Kunden nur darauf gewartet haben. Der neue Raval übertrifft alle Erwartungen von Cupra derzeit.

Laut Alexander Buk (Cupra Deutschland) ist die Nachfrage „doppelt so hoch wie ursprünglich erwartet“ und der Raval sei sogar „der erfolgreichste Launch in der Geschichte von Cupra“, wie er im Gespräch mit Autohaus offiziell betont hat.

Cupra nennt noch keine Zahlen

Die Resonanz der Kunden und Medien sei „außergewöhnlich“ und man möchte das positive Momentum halten und schauen, dass die Auslieferungen gut verlaufen. Es fehlen aber weiterhin konkrete Zahlen für den Raval, dazu schweigt Cupra bisher.

Volkswagen (der Konzern) hat vor ein paar Wochen schon verraten, dass man von der hohen Nachfrage nach dem elektrischen Quartett der günstigen Elektroautos komplett überrascht sei. Und das war vor der Ankündigung des VW ID Cross, der die Nachfrage nach diesen vier Elektroautos sicher noch weiter steigern wird.

Ich bin dann mal auf die ersten Zahlen gespannt, nicht nur für den Start, sondern auch danach, also das zweite Halbjahr. Der Plan, dass man mit dem Raval auch eine neue Zielgruppe erschließen kann, scheint für Cupra aufzugehen. Ein Modell unter dem Raval (also Pendant zum kommenden VW ID Up) wird es aber nicht geben.

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