Mobilität

Cupra Raval: Kompaktes Elektroauto startet als neue Tuning-Version

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Cupra und ABT haben sich vor ein paar Monaten für eine enge Partnerschaft entschieden und bieten die ABT-Version jetzt auch im Konfigurator von Cupra an.

Bisher kann man allerdings nur Verbrenner mit der Tuning-Marke kaufen, was sich mit dem Raval ändern wird. Wie man heute mitgeteilt hat, wird Cupra auch beim kompakten Stromer ein „CUSTOM CUPRA by ABT“-Paket für Kunden anbieten.

Technisch ändert sich nichts, es gibt lediglich eine etwas aggressivere Optik hier und da. Der Aufpreis liegt bei knapp unter 2.000 Euro, je nach Version (die ABT-Version gibt es allerdings nicht für den Cupra Raval Plus, also die Basisversion).

Ein Cupra Raval VZ mit ABT-Tuning startet demnach bei 41.690 Euro, was für einen Kompaktwagen durchaus eine Ansage ist. Bisher ist noch nicht bestätigt, ob der Cupra Born und Cupra Tavascan ebenfalls ein ABT-Paket bekommen werden.

Mobilität · 12. Oktober 2026

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  1. P45 🔅
    sagt am

    2.000€ für ne Frittentheke… na wenn man‘s braucht…

    Antworten

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