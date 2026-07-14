Mobilität

Cupra Raval: Das „günstige“ Elektroauto landet bei unter 30.000 Euro

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| 2 Kommentare

Die günstigen Elektroautos kommen laut Volkswagen AG bisher sehr gut an, dabei sind die wirklich günstigen Versionen noch gar nicht da. Beim VW ID Polo geht es in ein paar Tagen los, beim Cupra Raval wird es noch bis September 2026 dauern.

Dann kommt der Cupra Raval, die absolute Basis des Elektroautos mit 85 kW und einem 37 kWh großen Akku für 25.950 Euro. Wer etwas mehr Leistung (99 kW) möchte, der kann aber schon jetzt den neuen Cupra Raval Plus konfigurieren.

Dieser ist ab sofort für 29.850 Euro im Konfigurator von Cupra zu finden, wie man heute bei Autofacil in Spanien festgestellt hat. Durch den kleineren Akku sinkt die WLTP-Reichweite allerdings auf 328 km, was dann doch schon grenzwertig ist.

Cupra hat insgesamt vier Versionen des Raval geplant, wobei eine neue Top-Version mit noch mehr Leistung, wie beim VW ID Polo als Clubsport, später folgen könnte. Doch das ist ein Thema für 2027, jetzt geht es zunächst um die Basis.

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Wen will VW mit diesen Preisen beeindrucken? Mit ein paar Extras sind wir schnell bei 40.000 oder sogar 50.000 Euro

    Antworten
    1. Spiritogre 🌀
      sagt am zu Carlo ⇡

      Gerade bei Cupra gibt VW aber fette Rabatte.

      Antworten

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