Cyberangriffe auf Payback-Konten ohne 2FA möglich
Payback-Konten von Millionen Nutzern sind durch eine simple Sicherheitslücke angreifbar.
„STRG_F“ berichtet von einer Schwachstelle im Payback-System, die Cyberkriminelle ausnutzen, um Kundendaten und Bonuspunkte zu stehlen. Potenziell betroffen sind Millionen Konten ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Recherchen zeigen, dass Angreifer Login-Daten aus externen Datenlecks millionenfach testen.
Angreifer nutzen Combolisten aus Hacking-Foren mit E-Mail-Adressen und Passwörtern. Viele Nutzer verwenden dieselben Passwörter bei mehreren Diensten, was den Missbrauch erleichtert. Laut STRG_F lassen sich zehntausende Accounts in wenigen Minuten testen.
Sicherheitslücke in iPhone-App ausgenutzt
Auf der Payback-Website blockt ein CAPTCHA häufige Fehlversuche ab. Bei der iPhone-App fehlt dieser Schutz jedoch weitgehend. Angreifer simulieren also einfach iPhone-Zugriffe, um die Bots ohne Unterbrechung laufen zu lassen.
Angriffsmechanismus im Überblick:
- Erfolgreiche Logins extrahieren Punkte und personenbezogene Daten wie Adressen.
- Geklaute Zugangsdaten werden in Foren verkauft.
- Käufer lösen Punkte in Geld oder Gratis-Einkäufe um.
- Accounts mit Zwei-Faktor-Authentifizierung bleiben sicher.
Laut einer Sprecherin hat die Datensicherheit bei Payback höchste Priorität. Das Unternehmen rät zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Eine detaillierte Stellungnahme zu den STRG_F-Recherchen liegt jedoch nicht vor.
Ich rate Payback-Nutzern jedoch immer, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren und einzigartige Passwörter zu verwenden. Das gilt aber selbstverständlich für jeden Online-Dienst.
in Mobilität
Payback hat glaub ich lange dementiert, dass vielen Leuten ihre Punkte gestohlen wurden. Das ist durchaus ärgerlich. Denn wer das System vernünftig nutzt (eCoupons etc.), der hat schnell mal 100 Euro und mehr in Punkten zusammen.
Die 2FA-Lösung bei Payback heißt, nutze die Payback-App! So kann man natürlich auch die Leute dazu „zwingen.“ Eine stinknormale 2FA Lösung mit Authentifikator App, oder ganz modern mit Passkeys wäre ja die eigentlich sinnvolle Lösung. Selbst ein Code per SMS ist immer noch besser als Nix!