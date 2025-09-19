Gaming

Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen

Cyberpunk 2077

CD Project Red arbeitet mittlerweile mit Hochdruck am Nachfolger von Cyberpunk 2077, welchen man bisher nur Cyberpunk 2 nennt. Das erste Spiel wird zwar noch weiterentwickelt, aber das Studio hat die Entwicklung schon länger ausgelagert.

Cyberpunk 2 kommt mit Multiplayer-Modus

Mit dem neuen Spiel der Reihe wird man auch ganz neue Wege gehen, denn man hat die Entwicklung nicht nur nach Boston verlegt, um die Atmosphäre in den USA besser einfangen zu können (die sich sogar gerade zu einem dystopischen Zustand entwickeln, was ein Zufall), mit Teil 2 kommt wohl auch ein Multiplayer-Modus.

Wie dieser genau aussieht, ist bisher noch unklar. Wir wissen also nicht, ob man gegen andere Spieler antreten kann oder ob das Erlebnis vielleicht auch in die Welt des Singleplayer-Spiels integriert wird. Eine neue Stellenausschreibung deutet diesen Schritt jetzt erneut an und erste Gerüchte dazu gab es sogar schon 2024.

Als Singleplayer-Fan habe ich bei so einem Schritt häufig die Befürchtung, dass das Hauptspiel darunter leidet, aber ich gehe davon aus, dass CD Project Red aus dem Debakel von Cyberpunk 2077 gelernt hat und hoffe, dass das hier nicht der Fall ist.

