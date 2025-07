Cyberpunk 2077: Diese Woche kommt ein sehr großes Update

Cyberpunk 2077 erscheint am 17. Juli für die Macs, aber am Donnerstag kommt noch mehr, denn das bereits angekündigte Update auf Version 2.3 wird ebenfalls an diesem Tag erscheinen. Die Details dazu will CD Project Red noch heute liefern.

Eigentlich galt die Entwicklung an Cyberpunk 2077 als abgeschlossen und das trifft auch auf CD Project Red zu, wo man aktiv am Nachfolger arbeitet. Doch man hat die Entwicklung mittlerweile ausgelagert und daher gibt es weiterhin Updates.

Genau genommen stammt Version 2.3 (wie Version 2.2) aus der Feder von Virtuos Studios und mit dem Update kommen unter anderem neue Autos und ein neuer Foto-Modus. Mehr ist noch nicht bekannt und wird heute um 16:45 Uhr verraten.

Ich bleibe dabei und würde gerne einen neuen Durchlauf starten, aber ich hoffe weiterhin, dass Virtuos Studios auch die nötige Expertise hat, um das Spiel noch für die PS5 Pro zu optimieren. Da man Cyberpunk 2077 weiterhin pflegt, gebe ich die Hoffnung nicht auf und vielleicht kommt der Pro-Support ja mit Version 2.3 zu uns.

