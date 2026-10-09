Unterhaltung

Cyberpunk 2077 kommt als Film ins Kino

Oliver Schwuchow
Von
Cyberpunk 2077 Header

CD Projekt Red baut seine Marke „Cyberpunk“ aus und nach einem wirklich sehr erfolgreichen Spiel, für das man gerade an einem Nachfolger arbeitet, folgte eine Serie bei Netflix, die jetzt in die zweite Runde geht, und bald auch ein Kinofilm.

Man hat sich Paramount als Partner für einen „Cyberpunk 2077“-Film geschnappt, so Deadline, und Lorenzo di Bonaventura (Transformers) ist der Produzent. Es gibt aber noch keine Details zur Handlung und das Spiel wird es nicht leicht machen.

Also die Rahmenbedingungen sollten jedem Spieler klar sein, aber es gibt viele Wege und Enden im Spiel. Da es aber eine Live-Verfilmung ist, wäre es doch ganz lustig, wenn man Keanu Reeves und Idris Elba für die Rollen gewinnen könnte, die sie auch im Spiel haben. Offiziell bestätigt wurde bisher übrigens noch nichts.

Gaming · 8. Oktober 2026

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