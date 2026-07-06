Cyberpunk 2077 feiert nächsten Meilenstein vor dem Nachfolger

Cyberpunk 2077 wird in der Gamingwelt als positives Beispiel in die Geschichte eingehen, wie man ein Spiel nach einem fast schon gescheiterten Start doch noch retten kann. Es benötigt dafür zwar eine sehr gute Basis, die Cyberpunk 2077 ist, aber vor allem auch ein Entwicklerstudio, was die entsprechende Zeit investiert.

Cyberpunk 2077 bleibt im Gespräch

CD Projekt Red fixte hier nicht nur die Fehler, man lieferte ein kostenloses Update nach dem anderen und eines der besten DLCs, die ich bisher bei einem Spiel nach dem Lauch gesehen habe. Und das hat sich herumgesprochen und dank der sehr beliebten Netflix-Serie bleibt Cyberpunkt weiterhin im Gespräch bei Spielern.

Vor ein paar Tagen wurde hier die zweite Staffel gezeigt und das führte zu einem neuen Run auf das Spiel, bei Steam knackte man jetzt sogar wieder über 100.000 Spieler pro Tag. Bei den Verkäufen gab es auch einen neuen Meilenstein, denn Cyberpunk 2077 hat sich mittlerweile schon über 40 Millionen Mal verkauft.

In den Top 20 der beliebtesten Spiele

Damit ist es in den Top 20 der meistverkauften Spiele aller Zeiten gelandet und teilt sich unter anderem mit Hogwarts Legacy und Sonic the Hedgehog den 19. Platz. Es würde mich aber nicht wundern, wenn Cyberpunk 2077 irgendwann auch die 50 Millionen knackt, mit den 65 Millionen von The Witcher 3 rechne ich jedoch nicht.

Cyberpunk hat sich aber zu einem der beliebtesten und besten Spiele der letzten Jahre entwickelt und CD Projekt Red will bei Cyberpunk 2 noch besser werden und die Fehler nicht wiederholen. Es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis wir den Nachfolger sehen, vor 2030 und einer PlayStation 6 rechne ich noch nicht damit.

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