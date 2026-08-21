Unterhaltung

God of War: Amazon hat einen neuen Kratos

Oliver Schwuchow
Von

Amazon und Sony wollen das beliebte PlayStation-Spiel „God of War“ als Serie für Prime Video umsetzen, aber Ryan Hurst, der als Kratos die Hauptrolle spielen sollte, verletzte sich vor ein paar Wochen. Und man entschied sich dazu, dass man nicht wartet, was viele Fans forderten, sondern die Rolle ganz neu besetzen wird.

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Dave Bautista in die enge Auswahl gerückt ist und dieser wurde jetzt offiziell als neuer Kratos bestätigt, wie mehrere Medien aus den USA berichten. Eine formelle Ankündigung von Amazon, wie es sie bei Ryan Hurst mit einem Bild gab, steht bisher noch aus, dürfte aber bald folgen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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