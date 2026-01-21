Dacia Spring für 5900 Euro: Elektroauto zum Kampfpreis
Der Hersteller Dacia senkt den Einstiegspreis des Dacia Spring durch die Kombination aus Herstellerbonus und staatlicher Förderung deutlich.
Mit der Neuauflage der staatlichen E-Auto-Förderung sinkt der Preis des Dacia Spring auf ein neues Tief. Dacia gewährt bereits seit Anfang Januar 2026 einen markeneigenen Elektrobonus in Höhe von 5000 Euro. Dadurch reduziert sich der Listenpreis des Basismodells Spring Essential Electric 70 auf 11.900 Euro, womit sich das Modell klar am unteren Ende des deutschen Marktes positioniert.
Parallel dazu hat die Bundesregierung ein neues Förderkonzept für elektrisch angetriebene Fahrzeuge vorgestellt. Haushalte mit Anspruch auf den Höchstsatz der Förderung können zusätzlich 6000 Euro geltend machen.
In der rechnerischen Kombination aus Herstellerbonus und staatlicher Kaufprämie ergibt sich für den Dacia Spring ein Endpreis von 5900 Euro. So günstig war ein „richtiges“ Elektroauto in Deutschland vermutlich noch nie.
Dacia Spring profitiert von Förderkulisse
Auf der Website von Dacia wird darauf hingewiesen, dass der unternehmenseigene Elektrobonus grundsätzlich unabhängig von staatlichen Programmen gewährt werde. Gleichzeitig behält sich der Hersteller Anpassungen vor, falls neue Fördermaßnahmen eingeführt werden. Mit dem Start des neuen Kaufprämienmodells ist dieser Fall eingetreten.
Nach Angaben des Unternehmens bleibt der 5000-Euro-Elektrobonus vorerst dennoch bestehen. Ein Sprecher bestätigte gegenüber „Auto-Motor-Sport“ sowie „Elektroauto-News“, dass der Bonus parallel zur staatlichen Förderung weiterhin angeboten wird, allerdings ausdrücklich bis auf Widerruf. Konkrete Aussagen zur Dauer oder möglichen Änderungen machte Dacia nicht.
Wichtige Bedingungen für den Preisvorteil:
- Vertragsabschluss zwischen dem 1. Januar und 28. Februar 2026
- Gültig für neue Dacia Spring Kauf- und Leasingverträge
- Zulassung spätestens bis zum 30. September 2026
Die aktuelle Konstellation führt zu einer besonderen Marktsituation. Ein in China vom Kooperationspartner Dongfeng produziertes Elektroauto wird durch Herstellerstrategie und Förderpolitik in eine neue Preiskategorie gedrückt. Auch andere Hersteller reagieren mit ähnlichen Maßnahmen, etwa Citroën mit dem ë-C3.
Diese 5000 Euro Bonus sind doch Augenwischerei, genau wie bei den ganzen anderen Herstellern auch. Das klingt erstmal total gut, aber wenn man sich mal anguckt, was die Händler sonst so für Rabatte gegeben haben, dann sieht man, dass der normale Händlerrabatt bisher auch schon bei rund 5000 Euro lag und das sogar teils darüber:
Beispiel: Der Dacia Spring Essential hat bei apl 5.337,19 Euro Händlerrabatt. Durch den neuen „Bonus“ verliert man jetzt also sogar 337 Euro Ersparnis und der Hersteller stellt sich nach außen trotzdem schön gut dar.
bei apl gehts bei 12.652,81 € für den Spring los, kann also nicht ganz stimmen? Die 5000 € gibts dort sicher nicht auf die absolute Basis? Das interessante ist ja auch eher, dass man diese hohen Rabatte jetzt mit der Förderung kombinieren kann.
Es geht nicht um den Endpreis, sondern um den Rabatt:
Na, jetzt mal blöd gesagt, auf dieser Plattform bieten doch die Händler ihre Preise an das ist doch genau die 5000 € Aktion von Dacia mit drin … oder verstehe ich dich jetzt falsch?!
In dem Fall kann es tatsächlich sein, dass ich hier schon zu spät bin (vor allem wenn ich den ersten Abschnitt im Artikel nochmal lese).
Nichtsdestotrotz wird ganz allgemein der Bonus ja immer nur auf den Listenpreis gezahlt und nicht auf den bereits reduzierten Händlerpreis. Sprich, Letzterer fällt dann einfach weg, wodurch sich die effektive Ersparnis durch den Bonus teils drastisch reduziert.
Das stimmt wohl. Aber gut, das war ja schon vorauszusehen.