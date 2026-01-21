Dacia Spring für 5900 Euro: Elektroauto zum Kampfpreis

Der Hersteller Dacia senkt den Einstiegspreis des Dacia Spring durch die Kombination aus Herstellerbonus und staatlicher Förderung deutlich.

Mit der Neuauflage der staatlichen E-Auto-Förderung sinkt der Preis des Dacia Spring auf ein neues Tief. Dacia gewährt bereits seit Anfang Januar 2026 einen markeneigenen Elektrobonus in Höhe von 5000 Euro. Dadurch reduziert sich der Listenpreis des Basismodells Spring Essential Electric 70 auf 11.900 Euro, womit sich das Modell klar am unteren Ende des deutschen Marktes positioniert.

Parallel dazu hat die Bundesregierung ein neues Förderkonzept für elektrisch angetriebene Fahrzeuge vorgestellt. Haushalte mit Anspruch auf den Höchstsatz der Förderung können zusätzlich 6000 Euro geltend machen.

In der rechnerischen Kombination aus Herstellerbonus und staatlicher Kaufprämie ergibt sich für den Dacia Spring ein Endpreis von 5900 Euro. So günstig war ein „richtiges“ Elektroauto in Deutschland vermutlich noch nie.

Dacia Spring profitiert von Förderkulisse

Auf der Website von Dacia wird darauf hingewiesen, dass der unternehmenseigene Elektrobonus grundsätzlich unabhängig von staatlichen Programmen gewährt werde. Gleichzeitig behält sich der Hersteller Anpassungen vor, falls neue Fördermaßnahmen eingeführt werden. Mit dem Start des neuen Kaufprämienmodells ist dieser Fall eingetreten.

Nach Angaben des Unternehmens bleibt der 5000-Euro-Elektrobonus vorerst dennoch bestehen. Ein Sprecher bestätigte gegenüber „Auto-Motor-Sport“ sowie „Elektroauto-News“, dass der Bonus parallel zur staatlichen Förderung weiterhin angeboten wird, allerdings ausdrücklich bis auf Widerruf. Konkrete Aussagen zur Dauer oder möglichen Änderungen machte Dacia nicht.

Wichtige Bedingungen für den Preisvorteil:

Vertragsabschluss zwischen dem 1. Januar und 28. Februar 2026

Gültig für neue Dacia Spring Kauf- und Leasingverträge

Zulassung spätestens bis zum 30. September 2026

Die aktuelle Konstellation führt zu einer besonderen Marktsituation. Ein in China vom Kooperationspartner Dongfeng produziertes Elektroauto wird durch Herstellerstrategie und Förderpolitik in eine neue Preiskategorie gedrückt. Auch andere Hersteller reagieren mit ähnlichen Maßnahmen, etwa Citroën mit dem ë-C3.