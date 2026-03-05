Mobilität

Dacia will nächste Woche „die Regeln brechen“

Dacia Logo Header

Dacia geht neue Wege und nach dem Bigster baut man das Portfolio wieder aus, dieses Mal mit einem Kombi. Dieser Schritt hat sich bereits für 2026 angedeutet und am kommenden Dienstag (10. März) wird man den Dacia Striker vorstellen.

Warum der Name? Er passt auf der einen Seite zum restlichen Lineup, so Dacia, und steht für „einen Strike machen“ oder „ins Schwarze treffen“, denn mit diesem Modell will man Bestsellern wie dem Skoda Octavia in Zukunft gefährlich werden.

Lotus schwenkt um und bringt neuen Verbrenner

Mit der Neuausrichtung von Lotus wollte Geely eigentlich eine vollelektrische Marke für Highend-Sportwagen auf die Beine stellen, aber dieser Plan…

5. März 2026 | Jetzt lesen →

