Das erste Samsung Galaxy Z TriFold kommt

Samsung hat noch eine Ankündigung für 2025 geplant, die man vor ein paar Tagen schon hinter Glasscheiben auf einem kleinen Event zeigte. Wir bekommen ein ganz neues Foldable und laut Evan Blass wird es „Samsung Galaxy Z TriFold“ heißen.

Viele Medien haben es immer wieder so genannt, aber das Ding ist, dass man es nur zweimal falten kann. Es gibt das Samsung Galaxy Z Fold und das hier müsste eigentlich das Samsung Galaxy Z DuoFold sein, wenn man es sehr genau nimmt.

Gut, so ist es eben, die Quelle liefert uns auch direkt noch ein paar Details. Außen gibt es 6,5 Zoll und auf der Innenseite sind es 10 Zoll mit bis zu 1.600 nits, das OLED-Panel ist also nicht ganz so hell, aber hat eben die Größe eines Tablets.

Das Samsung Galaxy Z TriFold ist etwa 4 mm dünn (aufgeklappt, kann, je nach Position, leicht abweichen), hat eine Hauptkamera mit 200 Megapixel, einen Akku mit 5437 mAh und einen Snapdragon-Chip (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy?).

Einen Preis nennt die Quelle nicht, es ist auch unklar, in welchen Märkten das erste TriFold erhältlich sein wird. Wir gehen aber davon aus, dass uns Samsung in ein paar Tagen die finalen Details nennen wird (und das preislich extrem teuer wird).