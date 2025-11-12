Bluetooth 6.2 kommt 2026: Das müsst ihr wissen

Die Bluetooth SIG hat in diesem Jahr eine neue Strategie für die Entwicklung des Bluetooth-Standards kommuniziert und bekannt gegeben, dass es ab sofort mehr Updates geben wird. Zwei große Schritte pro Jahr sind bei Bluetooth vorgesehen.

Anfang 2026 startet direkt Bluetooth 6.1 bei den ersten Marken und im Laufe des Jahres wird dann Bluetooth 6.2 erscheinen. Noch ist nichts final, aber diese Woche wurden die entsprechenden Spezifikationen für Bluetooth 6.2 offiziell genannt.

Mit Bluetooth 6.2 möchte man die Reaktionsfähigkeit von Geräten verbessern, die Sicherheit erhöhen und die Kommunikations- und Testmöglichkeiten verbessern, so die Bluetooth SIG als Fazit zu einer langen Liste mit vielen technischen Details.

Bisher gibt es noch keine Marken, die Bluetooth 6.2 angekündigt haben, aber wir warten ja auch noch auf Bluetooth 6.1. In Zukunft ist die Sache also leider etwas komplexer, da sich Bluetooth von nun an wieder etwas rasanter weiterentwickelt.

Bluetooth 6.2 Spezifikationen